Prefeitura retoma abertura de represas na zona rural de Parauapebas

A rotina do produtor rural ficará mais leve com os serviços de abertura e manutenção de represas que servem como bebedouros para os animais e/ou para irrigação das plantações, principalmente na época da seca. O trabalho é feito pela Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sempror).

Somente no ano passado, mais de 200 propriedades foram atendidas numa ação que visa auxiliar um número maior de produtores rurais do município e alavancar a agricultura familiar. Este ano, a expectativa é que mais 250 famílias recebam o benefício.

O sentimento do agricultor Joel Francisco Bonfim é só alegria com o serviço que, nesta semana, está a todo vapor em sua propriedade. Ele explica as dificuldades que enfrentava para abastecer o rebanho durante o verão. “Antes tinha que trazer o gado pra beber água aqui, uma vez no dia. A criação sofria sede. Agora, com a perfuração desse tanque, já melhora mais a coisa”, afirma.

Produção em alta, emprego e renda

No caso do produtor Rone de Souza Barros, que foi um dos beneficiados em 2019, a escavação da represa representa produção o ano inteiro. A água acumulada é usada para irrigar o grande número de culturas que ele cultiva. Rone celebra ainda o aumento das vendas e a oportunidade de poder gerar cinco empregos diretos em sua propriedade em apenas um ano de trabalho.

Em 2019, foram produzidos 35 mil quilos de melancia. Só este ano, ele já vendeu três mil quilos de mandioca, dois mil quilos de pepino, 1,5 mil quilos de abobrinha, 1,5 mil mil quilos de jiló, 500 quilos de maxixe, 500 quilos de quiabo, além de pimenta e pimenta de cheiro.

“Eu gosto de produzir e tentar ajudar alguém com emprego. A maioria dos meus produtos vendo no Centro de Abastecimento de Parauapebas (CAP), mas também vendo no comércio local e para a cooperativa que fornece a merenda escolar para o município. A prefeitura tem uma parceria muito grande com o produtor, sem isso pequeno produtor nenhum consegue produzir”, reconhece Rone Barros.

O produtor cita alguns dos benefícios ofertados pelo governo e reforça a importância das represas para o pequeno agricultor. “Hoje temos auxílios como perfuração de tanque, arado; é uma ajuda grande. Em cada coisa aqui plantada tivemos o apoio da prefeitura. Sem a represa ficava muito difícil de mexer e muito caro pra fazer. Eu não teria condições de bancar de jeito nenhum”, diz Rone.

A zootecnista Eulian Aguiar, da Secretaria Municipal de Produção Rural (Sempror) e coordenadora de assistência técnica da Palmares Sul, enfatiza aa relevância do serviço para o bom andamento da produção. “A prefeitura trabalha em parceria com o produtor rural. Mapeamos várias propriedades que têm essa dificuldade de água. O governo municipal veio com esse auxílio para facilitar o manejo desses produtores, para que eles possam alavancar suas produções no campo”, diz ela.

Texto: Erika Sarmanho/Rayssa Pajeú / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP