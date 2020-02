CURIONÓPOLIS RECEBE OBRAS DE PAISAGISMO NAS RUAS DA CIDADE

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), a Prefeitura Municipal de Curionópolis está realizando diversas obras e trabalhos de paisagismo no perímetro urbano do município. O serviço de paisagismo acontece na PA 275, rodovia que corta a cidade. O secretário de Meio Ambiente Adalto Santos informou que a SEMMA está plantando a espécie Areca de Locuba (Dypsis madagascariensis), palmeira que pode chegar até quatro metros de altura.

A planta é resistente, além de deixar a cidade ainda mais bonita e arborizada. O trabalho executado pela Secretaria de Meio Ambiente acontece com o plantio e manutenção da vegetação existente nos espaços públicos.

Para garantir a longevidade das plantas, os cuidados empregados, tanto no período de seca quanto nessa época de chuva, com a manutenção e reparos dos locais onde houve o plantio e também nos espaços de jardinagem. A poda das árvores também é de responsabilidade da SEMMA, e acontece diariamente.

Além do paisagismo, a secretaria também atua com a distribuição de mudas á população, incentivando a arborização da cidade e a preservação do meio ambiente.

É importante que a população ajude com a conservação dos jardins e áreas de vegetação do município. Contribuído com uma cidade cada dia mais belo.