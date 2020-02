Casa de Acolhimento de Canaã recebe veículo zero km para atendimento

O trabalho de proteção a crianças e adolescentes em Canaã dos Carajás ganha mais força com a entrega, nesta quarta-feira (12), de um veículo zero km destinado à Casa de Acolhimento. O veículo, de sete lugares, vai auxiliar os profissionais no transporte dos menores atendidos pelo local, que tem uma natureza de trabalho sigilosa, e atende crianças e adolescentes em situação de abandono ou que tiveram os seus direitos violados.

A entrega do veículo ocorreu na sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Novo Horizonte. A aquisição do carro foi possível graças à uma verba estadual destinada para a área, conquistada por meio de um projeto elaborado pelos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e membros do Conselho de Assistência Social.

“É um grande equipamento, esperamos que vai servir à Casa Abrigo e dar mais conforto às pessoas que precisam de atendimento no dia a dia”, comentou o prefeito Jeová Andrade, durante a entrega.

O secretário de Desenvolvimento Social, Ronaldo Araújo, definiu a entrega do veículo como “uma conquista muito grande”. “Estávamos com o recurso estadual parado, fizemos uma reprogramação e conseguimos destinar para essa compra”, disse.

Já a coordenadora da Casa de Acolhimento, Ana Cristina Queiroz, lembrou a natureza do trabalho do local e afirmou que o novo veículo vai contribuir muito. “É um sonho. São muitos anos. Nós temos um transporte, mas um transporte menor, um transporte que é locado e agora é próprio, então tem um sabor muito especial”, concluiu.

ascom.canaa