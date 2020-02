Homem mata mulher e esconde o corpo embaixo da cama

Uma mulher identificada como Maria Vitória, de 19 anos, foi assassinada a tiros por um homem dentro da própria casa, no bairro Lagoa Verde, na cidade de Imperatriz.

O suspeito, que não teve sua identidade revelada, declarou que após matar a mulher, escondeu o corpo embaixo da cama e fugiu.

A polícia recebeu uma denúncia anônima e conseguiu prender o homem. Ainda de acordo com a polícia, ambos seriam usuários de drogas.

De acordo com informações, vizinhos afirmaram que o homem e a mulher teriam alugado a casa há apenas três dias. O suspeito confessou a autoria do crime e revelou que a arma estaria junto com o corpo.

A polícia se dirigiu ao local e achou o corpo e um revólver calibre 38 com duas munições. O corpo foi direcionado para o Instituto Médico Legal (IML) e os objetos foram encaminhados para a perícia.

O suspeito se encontra preso e está a disposição da justiça.

Fonte: www.enquantoissonomaranhao.com.br