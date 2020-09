Previsão é de forte calor durante todo o mês de setembro no Pará

O tempo firme que levou milhares de pessoas a balneários e áreas abertas no Pará, no feriadão da Semana da Pátria, deve se repetir por todo o mês de setembro. A afirmação é da equipe de meteorologistas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), coordenadora da Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará (RPCH), em boletim elaborado com a colaboração de especialistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e profissionais da área.

Nesta segunda-feira (7), a previsão indicou bastante calor, com o tempo quente e abafado para a região do litoral paraense, onde se encontram os balneários de Salinópolis (Atalaia), Bragança (Ajuruteua) e Marudá (Algodoal). Nebulosidade deve variar durante o período da tarde, mas sem ocorrência de chuva. Temperatura do ar com máximas de até 34ºC e mínimas em torno de 22ºC, em Bragança.

Na região metropolitana de Belém, as condições também são de tempo quente e abafado, sem previsão de chuva. Na capital, temperaturas do ar com máximas de 34°/35ºC e mínimas de 23ºC.

O meteorologista Frank Baima, da Semas, informou que, nesse período do ano, as chuvas são irregulares. “No caso particular da região metropolitana de Belém, a sensação térmica deverá ser potencializada pelo fenômeno de ilhas de calor, presente em nossa cidade em decorrência do desenvolvimento urbano. Além disso, há probabilidade de episódios isolados de eventos extremos, que são aquelas chuvas rápidas, em forma de pancadas, muitas das vezes, que podem vir acompanhadas em forma de rajadas de ventos e trovoadas”, afirmou o meteorologista.

No sudeste paraense, a praia do Tucunaré, em Marabá, é um dos destinos mais procurados e o tempo ensolarado atraiu ainda mais banhistas. A previsão indicou fortes condições de estabilidade atmosférica, sem previsão de chuvas e temperatura do ar com máximas de até 38ºC e mínimas em torno de 23ºC.

Já no oeste do Estado, a praia de Alter do Chão, em Santarém, apresentou tempo nublado nas manhãs. Neste feriado de 7 de Setembro, no período da tarde, o sol deve predominar, com temperatura do ar com máximas de até 33ªC e mínimas em torno de 24ºC.

Com base na climatologia do Estado, setembro é o mês mais seco para os paraenses. De acordo com os meteorologistas, este mês continuará sim com bastante calor e poucas chuvas, o que favorece a sensação de desconforto térmico na vida dos paraenses, além de chuvas muito irregulares nesse período.

Região Metropolitana, Nordeste, Baixo Amazonas e Marajó

É esperado tempo ensolarado durante as manhãs e parte das tardes. As temperaturas máximas nessas áreas podem atingir valores entre 35ºC e 36ºC e, por consequência, contribuem para aumento da sensação térmica. Para estas regiões, são esperados eventos de chuvas rápidas e, na maioria das vezes, em áreas isoladas, ocorrendo principalmente nos períodos vespertino e noturno. Os acumulados pluviométricos devem variar entre 50 a 130 milímetros (mm).

Faixa Central e Sul

É esperado tempo quente e seco, especialmente na primeira quinzena de setembro, com foco no sudeste paraense, onde as temperaturas máximas devem chegar em torno de 38ºC. No entanto, eventos de chuvas devem retornar a partir da segunda metade do mês, sendo mais frequentes no sudoeste paraense.

Acredita-se que os acumulados pluviométricos devem variar entre 10 a 50 mm no sudeste do Estado e atingir valores em torno de 50 e 100 mm na região sudoeste do Pará. Nestas áreas, os baixos valores de umidade do ar criam situação de alerta para a população, que nesse período tende a sofrer com problemas respiratórios associados ao clima seco predominante.

Fonte: www.agenciapara.com.br