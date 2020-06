Procurando emprego? Veja as vagas no Sine desta terça-feira, 9

O Sine Parauapebas retoma seu atendimento presencial a partir de hoje, 9.

O atendimento segue as normas sanitárias contra o novo coronavírus, portanto, será permitido o acesso dentro do prédio de quatro candidatos por vez. Tanto servidores quanto usuários devem estar com seus equipamentos de proteção individual.

Para situações referentes a Seguro Desemprego, Cadastro e Baixa de Carta, o interessado deve solicitar pelo sistema digital do Sine.

Para se candidatar às vagas, baixe em seu celular o aplicativo Sine Fácil ou procure o Sine, que está localizado na rua 11, entre as ruas E e D – Cidade Nova. O horário de atendimento é das 8h às 14h.

Clique aqui e confira as vagas disponíveis hoje.

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP