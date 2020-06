Parauapebas registra mais de cinco mil casos de Covide-19

Nesta segunda-feira, 8, a rede de saúde está com três leitos de UTI vazios e cerca de 60% de lotação no hospital de campanha.

No setor Covid do HGP, temos 16 leitos e apenas cinco pacientes internados. No setor conhecido como Covidinho, até o início da noite, tínhamos três pacientes aguardando avaliação médica para determinar o encaminhamento (alta, hospital de campanha, internação no setor Covid ou indicação de UTI).

O boletim epidemiológico registra 349 novos casos de pessoas infectadas com o vírus. Destas, 337 estão em isolamento domiciliar, realizando o tratamento em casa. Houve ainda dois óbitos.

A Prefeitura continua adotando as medidas protetivas e pede a população que faça sua parte. Em casos de sintomas, entre em contato com o Disk Covid Parauapebas via WhatsApp (031) 98625-3239.

Mais informações no site da Prefeitura: http://www.parauapebas.pa.gov.br/index.php/parauapebas-contra-o-coronavirus.html

Assessoria de Comunicação Prefeitura de Parauapebas