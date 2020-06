Semma – Saiba como agendar seu atendimento presencial

A partir desta segunda-feira, 8, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) voltará com o atendimento presencial, mas será necessário fazer o agendamento prévio, pelos telefones: 3346 – 3987 / 3346 – 1456, das 8h às 14h. É possível entrar em contato também por email: semma@parauapebas.pa.gov.br.

Serviços como Protocolo, Licenciamento Ambiental e Cadastro Ambiental Rural, voltam a funcionar obedecendo todas as recomendações de prevenção à Covid-19, inclusive com escala especial. Com isso, será possível realizar os atendimentos com segurança, tanto para os servidores quanto à população.

A Semma está localizada na rua Rio Dourado S/N, bairro Beira Rio.

Texto: Anne Costa / Assessoria de Comunicação/PMP