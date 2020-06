SAC inicia atendimento gradativo ao público

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) está retomando o atendimento ao público, gradativamente, para alguns serviços e com agendamento.

Emissão de Registro Geral (RG)

Para agendamento referente a RG, ligue para 3346-7250 ou 3346-7251 para os casos abaixo:

Atendimento para pessoas que estavam agendadas para os meses de março e abril e que não foram atendidas devido à suspensão dos serviços por causa da pandemia.

Neste caso, é necessário que esses usuários entrem em contato com o SAC para remarcar o seu atendimento.

Agendamentos para emissão de RG podem ser feitos a partir dessa terça-feira, 9, pelo site da Polícia Civil: https://agendamento.policiacivil.pa.gov.br/public/.

Junta Militar

Os agendamentos para atendimento na Junta Militar podem ser feitos pelo WhatsApp, no número: (94) 99279-5127, para os seguintes serviços:

Alistamento Militar para os cidadãos fora do prazo;

Atestado de Desobrigação;

Requerimento de certificados de Dispensa de Incorporação;

Agendamento de Compromisso à Bandeira para os cidadãos que tiveram a mesma suspensa devido à pandemia;

O cidadão que completa 18 anos de idade nesse ano tem até dia 30 de setembro para se alistar. E para isso, deve acessar o site www.alistamento.eb.mil.br.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

A emissão de novas carteiras de trabalho ainda não está liberada. Assim, o trabalhador que necessita desse serviço pode tirar a Carteira Digital por meio do site do Governo Federal, no link: https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-trabalho-digital.

Para alteração na carteira e entrega para os usuários que deram entrada e ainda não receberam sua CTPS, o SAC está agendando atendimento pelo WhatsApp, no número (94) 98811-0545.

Seguro Desemprego

Atendimento referente ao Seguro Desemprego, o SAC está realizando o serviço de orientação para os usuários pelo WhatsApp, no número (94) 98804-0005.

Conforme recomendação dos órgãos de saúde, o SAC segue as regras sanitárias contra o novo coronavírus. Portanto, os atendimentos são feitos de forma isolada, com horário e data marcados no ato do atendimento telefônico, e com o uso de equipamentos de proteção individual.

Ascom

Assessoria de Comunicação/PMP