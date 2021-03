Profissionais de saúde atravessam córregos e enfrentam longas viagens para aplicar vacinas contra Covid em idosos na zona rural

O Tocantins recebeu, até agora, quase 200 mil doses da vacina contra a Covid-19. No entanto, pouco menos de 95 mil foram aplicadas e nesse processo, ainda muito lento, as equipes de saúde enfrentam, entre outros desafios, a dificuldade de acesso aos pontos onde vivem pessoas que fazem parte do público-alvo nesse primeiro momento: como os idosos que moram na zona rural.