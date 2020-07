Projeto “Abraçando os Pontos de Cultura do Pará” recebe inscrições até sábado (25)

O projeto “Abraçando os Pontos de Cultura do Pará” vai beneficiar cerca de 60 pontos e pontões de cultura do Estado. Serão beneficiadas entidades e/ou coletivos de natureza sociocultural do Pará, integrantes da REDE Ajuricaba e registrados na Plataforma Cultura Viva – Rede de Incentivo e Disseminação de Iniciativas Culturais ou certificados pela Secretaria de Cultura do Pará. Cada espaço de práticas culturais selecionado receberá um subsídio no valor de R$ 10 mil reais e, em contrapartida, deverão, após a retomada das atividades pós-pandemia, realizar atividades culturais gratuitas destinadas aos alunos da rede pública de ensino ou em comunidades onde tenham atuação. A inciativa, realizada pela Academia Paraense de Música, é patrocinada pela Vale e conta a parceria da Rede Paraense de Pontos e Pontões de Cultura – Rede Ajuricaba, e o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura – Secult e Fundação Cultural do Pará – FCP. O projeto vai abranger pontos e pontões de cultura das regiões de integração do Araguaia, Carajás, Rio Caeté, Rio Capim, Tocantins, Baixo Amazonas, Tapajós, Marajó, Lago de Tucuruí, Rio Guamá, Xingu e Guajará. “Ao patrocinar o projeto ‘Abraçando pontos de cultura do Pará’ entendemos que colaboramos para salvaguardar a cultura popular e tradicional do nosso país minimizando os impactos os impactos da pandemia. Há duas décadas, a Vale investe em cultura e neste momento precisamos nos unir e continuar apoiando o setor cultural”, destaca a gerente de Patrocínios da Vale, Christiana Saldanha. Os interessados em receber o auxílio do projeto “Abraçando os Pontos de Cultura do Pará”, que conta com o patrocínio da Vale, deverão enviar sua inscrição para o e-mail da Academia Paraense de Música (apmacademiaparaensedemusica@gmail.com) até 25 de julho. As informações sobre o projeto estarão disponíveis nos sites da APM (www.apm.mus.br) e da Rede Ajuricaba (www.redeajuricaba.org). A documentação e as propostas das ações de contrapartida devem vir anexadas junto ao formulário de inscrição. A Rede Ajuricaba, que é uma rede auto organizada e reconhecida pelo Governo Federal, fará a seleção dos pontos de cultura habilitados para receber o auxílio, com o apoio de um Conselho de Mestres e Mestras da Cultura Popular e Comunitária reconhecidos pela sociedade civil por sua importante e contínua atividade de salvaguarda do nosso patrimônio cultural, que realizará o processo de seleção dos 60 pontos de cultura beneficiados pelo projeto “Abraçando os Pontos de Cultura do Pará”. Os pontos selecionados serão aqueles que comprovadamente desenvolvem atividades ligadas aos saberes e fazeres tradicionais e culturais, de maneira presente, continuada e consolidada no cotidiano de sua comunidade e seu território. A contratação e a remuneração dos agentes culturais serão feitas pela Academia Paraense de Música.