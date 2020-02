Projeto Educando pelo Esporte abre vagas para novos alunos

Os interessados em participar do Projeto Educando pelo Esporte, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), já podem se matricular nas modalidades escolhidas, que são ofertadas gratuitamente.

As matrículas podem ser realizadas nos polos do projeto: Ginásio Poliesportivo, Praça da Juventude, Complexo VS-10 e Complexo do Rio Verde. Na zona rural, os polos ficam na APA, Cedere, Vila Sanção e Palmares Sul.

Os interessados devem ficar atentos. As matrículas ocorrem no horário das 08h às 14h e serão realizadas até preencher o número de vagas ofertadas para cada modalidade.

Para se matricular, os pais ou responsáveis precisam apresentar os seguintes documentos: declaração escolar de 2020 (apenas para quem estuda), cópia da certidão de nascimento ou RG, cópia do cartão do SUS ou do plano de saúde e uma foto 3 x 4.

No polo do Ginásio Poliesportivo são oferecidas as modalidades: voleibol, futsal, handebol, karatê, capoeira, jiu-jitsu, judô, balé, bicicross e zumba.

Na Praça da Juventude, são ofertados: futebol, voleibol, futsal, handebol, karatê, capoeira, jiu-jitsu, judô, balé e zumba.

No polo do Complexo VS-10, as crianças e os adolescentes podem escolher entre karatê, capoeira, jiu-jitsu, judô, futebol, balé e zumba.

Já no Complexo do Rio Verde, APA, Cedere, Vila Sanção e Palmares Sul são ofertadas vagas para o futebol.

Mais informações podem ser obtidas na Semel, localizada no Ginásio Poliesportivo, ou pelo telefone (94) 3336-7268.