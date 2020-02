UBS da VS10 será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 02

Na próxima segunda-feira, 02 de março, a população do Complexo VS10 finalmente ganhará a sua primeira unidade de saúde, com a inauguração da UBS, que nesta sexta-feira, 28, foi vistoriada pelas autoridades municipais. Ali, o tratamento à comunidade será diferenciado.

É o que afirma a gerente da unidade, Dhatilane Mergulhão, ao ressaltar que o novo postinho de saúde irá oferecer os mais diversos procedimentos num só lugar aos moradores do complexo. “A UBS da VS10 é uma unidade que tá vindo com uma proposta diferenciada. Nós teremos o espaço de atendimento e observação e acolhimento, além dos outros procedimentos que já existem nas unidades. Estamos aqui com uma equipe preparada, que foi treinada para atender o maior número de pessoas, proporcionando ao usuário uma melhor qualidade de vida”, diz a servidora.

A estimativa é na unidade sejam atendidas cerca de 17 mil pessoas ao mês, com uma média de 416 atendimentos diários, entre consultas médicas, de enfermagem, odontologia e procedimentos em geral (vacina, curativos, testes rápidos, inalação e administração de medicamentos).

“Nosso objetivo é que a população tenha acesso rápido a todos os procedimentos necessários, não precisando se dirigir ao hospital para ser atendido”, enfatiza o prefeito Darci Lermen.

A UBS VS10 será implantada com quatro equipes de Atenção Básica, com estrutura e equipamentos novos e adequados para o funcionamento dos serviços, conforme parâmetros do Ministério da Saúde. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, com horário estendido de 07h as 19h, ininterruptamente, com objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

A nova unidade conta com uma equipe altamente capacitada formada por quatro médicos, quatro enfermeiros, quatro odontólogos, um técnico e um auxiliar de saúde bucal, dez técnicos de enfermagem, nove auxiliares administrativos, um farmacêutico, um nutricionista, um fonoaudiólogo e um assistente social.

“Temos profissionais excelentes e altamente qualificados. Vamos inaugurar esta unidade de forma eficaz, dando mais qualidade de saúde à população”, frisa o secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras.

Dona Francilene Barbosa, moradora do bairro, aguarda com ansiedade pela inauguração da UBS, para que possa contar com os serviços ofertados. “Vai ser muito bom pra mim ter esta unidade de saúde perto da minha casa”, diz ela.