Servidores da secretaria de Saúde participaram da abertura da primeira programação da Campanha Janeiro Branco. O tema abordado este ano é “Quem cuida da mente, cuida da vida”, reforça os cuidados e busca evidenciar temas da saúde mental em nome da prevenção ao adoecimento emocional da humanidade, promovendo debates, reflexões, palestras e ações educacionais.

A primeira ação foi a palestra motivacional para servidores da Saúde da psicóloga Juliana Coimbra, que contou com dinâmica de integração e finalizou com a reflexão “o que você faz para cuidar da sua saúde mental?”

“Diante dos grandes casos envolvendo doenças relacionadas à falta de qualidade de vida, a campanha faz com que as pessoas possam refletir mais sobre si, estimulando questionamentos como, o que eu estou fazendo ou posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida emocional? Embasado no tripé saúde, prevenção e qualidade de vida, a campanha propõe uma mudança de vida neste início de ano”, sugere a Diretora do Departamento de Educação na Saúde e Humaniza SUS, Terezinha Guimarães.

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Leonice de Oliveira, falou sobre a importância de ações como esta. “Esta é uma campanha convida as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e comportamentos. Também visa sensibilizar os poderes constituídos sobre o significado de pensar políticas públicas e projetos estratégicos em relação à saúde mental. Temos visto de perto, colegas tirarem ou tentarem tirar suas vidas. Estas ações dão a oportunidade ao servidor de falar sobre seus sentimentos e de serem ouvidos com atenção e o carinho que merecem”, reforça.

“O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sabia e seriamente o presente”. Buda.

Saúde mental – O termo é usado para descrever um nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional ou a ausência de uma doença mental. Muitas pessoas quando ouvem falar em “saúde mental” pensam em “doença mental”, associação que está errada. A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito e que todos possuem limites e são capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio, reconhecendo quando precisam procurar ajuda diante das dificuldades em lidar com conflitos e traumas nos diferentes ciclos da vida.

Texto: Nívia Lima / Foto: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP