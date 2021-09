Quem será o novo milionário Mega-sena sorteará R$40 milhões hoje

Por todo o Brasil temos pessoas indo até as casas lotéricas nessa quarta-feira, com o sonho de ganhar o tão sonhado prêmio e se tornar o mais novo milionário do Brasil.

O que você faria com R$40 milhões em sua conta bancaria, do dia para a noite, a mega-sena estará sorteando hoje esse mega prêmio, as apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h, horário de Brasília, o sorteio ocorrerá às 20h, o valor da aposta é de apenas R$4,50, seis dezenas.

É você o que faria caso ganhasse sozinho o prêmio de R$40 milhões, como gastaria toda essa grana?