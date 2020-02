‘Rainha das Rainhas’ do Carnaval 2020 será eleita nesta sexta, 21

Quatro belíssimas candidatas estão na fase final dos preparativos para disputar a V edição do Concurso Rainha do Carnaval, promovido pela Liga de Blocos e Escolas de Samba de Parauapebas e Região (LIABESPR), nesta sexta-feira, 21, no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC). O evento é inspirado no tradicional e mais antigo concurso de beleza do Brasil, o Rainha das Rainhas, realizado anualmente em Belém desde 1947, no período pré-carnavalesco.

“Realizado desde a década de 90 aqui no município, o Concurso Rainha do Carnaval é mais que um evento de beleza, ele representa o brilho e glamour do carnaval, representados por candidatas que levam à passarela a abordagem de temas culturais e sociais. Todas as princesas estão empenhadas para dar o máximo de si e defender o trabalho realizado pelas Escolas de Samba de Parauapebas, que cada uma representa”, explica a coordenadora do Concurso Erika Sarmanho.

A beleza das candidatas é fundamental, mas não é só isso que vai contar pontos. Para se destacar elas precisarão impressionar o corpo de jurados que observarão durante a interpretação, quesitos como fantasia, apresentação cênica, evolução, simpatia, desembaraço e coreografia musical.

“É um desafio, já que as fantasias vão representar uma temática escolhida pelas Escolas de Samba e geralmente pesam até 45 kg e podem ter até mais de 2 metros de altura. Mas a disputa vale a pena, a vencedora recebe no final um prêmio no valor de R$ 3 mil. E elas estão se preparando com muita dedicação para emocionar o público presente”, acrescenta Erika.

Conheça as Candidatas

Escolha a sua favorita, monte sua torcida e prestigie esse lindo momento!