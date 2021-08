Raio mata duas mulheres em Roraima

Duas mulheres foram atingidas por um raio, as vítimas estavam debaixo de uma árvore em um sítio na vicinal 34, município de Rorainópolis, localizada ao Sul de Roraima, no último domingo (15). Lidia Fuma, de 49 anos, e Joseane Torres, de 25, estavam praticando de um culto de ação de graças no momento em que o raio atingiu as mulheres, Lidia Fuma era sogra de Joseane e segundo informações da Polícia Militar o filho de Lidia casado com Joseane também teria sido atingido, mas não corre risco de vida.

As duas mulheres morrerem na hora, os próprios familiares foram quem levaram as vítimas ao hospital, porem elas já estavam sem vida ainda.