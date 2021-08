Vale abre processo seletivo para trainees

Glaciane Oliveira entrou na Vale como trainee especialista em 2021

Com mais de 40 vagas para os municípios paraenses de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Ourilândia do Norte, a seleção tem como objetivo atrair talentos recém-formados que representem a diversidade das comunidades onde a Vale atua, tenham desejo de aprender e disposição para contribuir com o processo de transformação cultural da empresa

Pará, 17 de agosto de 2021 – Estão abertas as inscrições para os dois Programas de Recém-Graduados 2022 da Vale: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista de Engenharia e Geologia. São mais de 40 vagas para recém-formados para os municípios de Canaã dos Carajás, Parauapebas, Marabá e Ourilândia do Norte, no Pará, e cerca de 150 vagas em todo o país. A Vale busca diversidade e candidatos alinhados com o compromisso de construção de um ambiente de trabalho respeitoso e inclusivo. Também há oportunidades para os estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santos e Rio de Janeiro. As inscrições vão até 24 de setembro e poderão ser feitas em www.vale.com/trainee.

De acordo com a gerente global de Atração de Talentos, Mira Noronha, o objetivo dos programas é desenvolver esses profissionais para que, no médio e no longo prazo, eles ocupem cargos estratégicos e contribuam com a transformação cultural da empresa. “Buscamos pessoas alinhadas aos valores da Vale e que estejam dispostas a evoluir conosco. É fundamental que os candidatos estejam conectados com nosso propósito de melhorar a vida das pessoas nas comunidades onde atuamos e de transformar o futuro”, explica.

Engenheira de materiais pela Universidade Federal do Pará, Glaciane Oliveira se candidatou ao Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia no ano passado e hoje realiza um sonho que era dela, mas também de seu pai: trabalhar na Vale. Ela cresceu em Marabá, sempre estudou em instituições de ensino públicas e é a primeira da família a ter um diploma de curso superior. “A mudança cultural que está acontecendo foi o que me trouxe para dentro da Vale”, resume. Glaciane é trainee na área de Processos nas operações de Onça Puma, em Ourilândia do Norte, também no Pará. “Até pouco tempo atrás, era preciso ter bagagem técnica muito grande. Hoje sinto que o processo está mais voltado para conhecer a pessoa, suas habilidades emocionais e sua capacidade de solução de problemas. Se eu puder dar uma dica, a dica é: não tenha medo de tentar e não desista”, afirma.

Diversidade



O processo seletivo será online e oculto (também conhecido como às cegas): informações como idade e instituição de formação, por exemplo, são omitidas até a última etapa, buscando evitar a influência de vieses inconscientes no processo. A empresa busca atingir pelo menos 50% de mulheres e priorizar a contratação de profissionais negros. O conhecimento avançado da língua inglesa não será um pré-requisito para o Programa Trainee Especialista, ampliando as chances de candidatos que ainda não tiveram a oportunidade de aprender o idioma neste nível. Além disso, não há limite de idade para se candidatar.

Na última edição, a Vale selecionou 95 profissionais negros. Isso significa que, dos 144 trainees contratados pela empresa, 66% se autodeclararam pretos ou pardos no momento da inscrição. Dentre os 144 contratados, 98 são mulheres, o que equivale a 68% da turma. Eles já estão atuando nas áreas para as quais foram selecionados e começam em breve as mentorias com líderes e treinamentos de competências para início de carreira (early leadership skills).

Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia



Os candidatos ao Programa Trainee Especialista precisam ter o desejo de se aprofundar tecnicamente em mineração e logística. Também se espera que tenham visão sistêmica e mentalidade digital. No total, são cerca de 110 vagas para pessoas formadas em engenharia ou geologia, com graduação concluída entre março de 2019 e março de 2022. O programa tem duração de 18 meses e algumas vagas podem exigir inglês intermediário. A trilha de aprendizado acontecerá por meio de um curso de formação específico para cada área (mina, ferrovia, porto ou pelotização) e aplicação prática na rotina de trabalho.

Global Trainee Program



Serão cerca de 40 vagas para o Global Trainee Program. Neste caso, os candidatos precisam ter visão ampla, sistêmica e estratégica do negócio, além de mentalidade digital. O programa terá duração de 18 meses e os candidatos podem ser formados em qualquer curso e ter finalizado a graduação entre outubro de 2019 e março de 2022. Também é preciso ter conhecimento do idioma inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças e viagens. Neste caso, o programa de desenvolvimento será focado em negócios e gestão de projetos e contará também com job rotations, ou seja, oportunidade de atuar em diversas áreas.

Contratação e benefícios



O processo seletivo do Programa de Recém-Graduados 2022 acontece de agosto deste ano até janeiro de 2022. A previsão de contratação é em maio de 2022. Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); auxílio mudança; plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale alimentação; auxílio farmácia; e seguro de vida em grupo.

Mineração Por Elas



A Vale lançou, em agosto, a segunda temporada da websérie Mineração Por Elas, que tem como objetivo mostrar a bem-sucedida presença de mulheres em áreas técnicas, operacionais e de gestão na empresa. No episódio de estreia da temporada, mulheres pioneiras falam sobre suas histórias e desafios ao serem as primeiras na sua área ou função nessa indústria historicamente masculina. Os episódios seguintes abordarão as diversidades étnico-racial e de orientação sexual, além de mostrar histórias de pessoas com deficiência, jovens talentos e lideranças. Saiba mais em www.vale.com/mineracaoporelas.

