Recém-nascido é abandonado em lixeira em Marabá

O fato ocorreu no sábado (14) de agosto, um morador da Folha 11, relatou ter ouvido o choro de um bebê por volta das 2h, porem cessou, ele retornou a ouvir o choro de bebê recém-nascido ás 6h, foi quando incomodado com a situação e por saber que na vizinhança não teria nenhum bebê, ele saiu de casa e foi de encontro ao choro, quando se aproximou de uma lixeira avistou uma sacola com um recém-nascido ainda com o cordão umbilical.

O pintor Vinicius Augusto, chamou os vizinhos para que pudessem ajuda-lo, e em seguida a Polícia foi acionada, A Polícia Militar foi acionada e levou o bebê para o Hospital Materno Infantil de Marabá (HMI) para receber os primeiros cuidados.

O bebê ainda não recebeu alta, e o Concelho Tutelar foi acionado e acompanha o caso, ainda não se tem informações de quem seria a mãe da criança.