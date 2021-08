Parauapebas fim de semana com mais um acidente com vítima fatal

O acidente com Raimundo Nonato de 35 anos, aconteceu durante a tarde de domingo (15) de agosto por volta das 13horas, na Av. J, no Bairro Jardim Canadá, o Motociclista que pilotava uma moto de luxo, Yamaha MT-09 de 847 cilindradas, perdeu o controle e colidiu com um poste, o mesmo utilizava capacete, mas com a força do impacto não resistiu e veio a óbito ainda no local.

Segundo informações dadas a Polícia Militar, o motociclista possivelmente estava embriagado. A Polícia Civil foi até o local que estava sendo preservado, homens do Instituto Médico Legal (IML), recolheram o corpo do local.