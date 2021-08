Crime brutal em Parauapebas homem é morto a pedrada

O crime com requintes de crueldade aconteceu durante a madrugada de domingo (15), de agosto, por vota de 1hora, na Rua Tiradentes, entre a Rua do Comercio e Av. JK, na Praça do Cidadão, no bairro Rio Verde.

A Polícia foi acionada e ao chegar no local avistou viu o corpo de George Vieira Pereira, de 53 anos de idade, natural de São João dos Patos (MA). Ele teve a cabeça esmagada por uma pedra que ainda se encontrava próxima ao corpo, uma pedra bastante grande que pesava mais de 10kg, ela estava ensanguentada e teria sido utilizada para dar cabo a vida da vítima.

Os policiais ainda sabem qual teria sido o motivo que teria levado ao assassinato, foi aberto um inquérito e a polícia, investiga o crime.