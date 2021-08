Silvio Santos recebe alta após diagnóstico de Covid-19

O apresentador estava com alguns sintomas da doença e foi internado em função da idade, para realização de exames

Depois de ser internado com alguns sintomas e confirmação do diagnóstico positivo para a covid-19, o apresentador Silvio Santos, de 90 anos, recebeu alta do hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no fim da noite de sexta-feira, 13, após ser internado com Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

O dono do SBT ficou internado para exames, por recomendação dos médicos, já que tem 90 anos. E de acordo com a assessoria, Silvio passa bem e vai manter isolamento em local não revelado.

Nas redes sociais, as Filhas de Silvio, Patrícia e Silvia Abravanel, se pronunciaram para dizer que ele estava bem e confirmaram que o dono do SBT foi internado em função da idade, para realização de exames.

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo”, escreveu Patrícia, que também é apresentadora.

Pouco antes da confirmação da alta feita pela assessoria do SBT, o jornalista Roberto Cabrini postou em vídeo nas redes sociais que o apresentador havia deixado o hospital.

Cabrini, que atualmente trabalha na Record, afirmou ter conversado com Íris Abravanel, esposa do comunicador.

“Oi, Cabrini, contamos com as orações de vocês. Graças a Deus ele é muito forte e já está em casa. Creio que estará curado muito em breve. Obrigada pelo carinho”, dizia a mensagem. Iris também pediu para que os fãs fossem avisados.

“Os fãs estão indo para a porta do hospital pensando que ele ainda está lá”, assinalou Íris, segundo o relato do jornalista postado nos Stories do Instagram.