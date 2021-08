Vídeo: Homem é executado após assalto

Segundo informações preliminares, dois indivíduos teriam tentado assaltar um homem no ramal do Castanhal 2, no município de Abaetetuba, as imagens do momento da execução começaram a circular durante a manhã deste sábado (14) de agosto, a vítima não teve sua identidade revelada, segundo populares foram no mínimo cinco tiros que acertaram a vítima.

Nas imagens é possível ver o momento em que um dos elementos procura alguma coisa na roupa da vítima, logo em seguida ele toma impulso e tenta passar com a moto por cima da cabeça do homem que já esta no chão e não apresenta mais nenhuma reação, logo em seguida eles fogem do local, a Polícia Militar foi acionada.

caso em atualização