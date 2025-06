Remo pode ter retornos importantes para confronto contra o Operário pela Série B

O Remo pode contar com reforços importantes para a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Marcelinho e o atacante Janderson retornaram aos treinos com o elenco azulino nesta semana, após se recuperarem de contraturas musculares. Ambos já iniciaram o processo de transição física e estão sendo avaliados pela comissão técnica para o jogo contra o Operário-PR, que acontece no próximo domingo (8), às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém.

Os dois atletas estavam ausentes nas últimas rodadas e vinham sendo acompanhados pelo Departamento Médico do clube. Com a liberação para as atividades com bola, a expectativa é que possam ser relacionados para o duelo, embora o clube ainda não tenha confirmado oficialmente a presença deles entre os convocados.

Enquanto isso, o volante Caio Vinícius segue em recuperação de uma lesão leve na panturrilha direita e permanece fora de combate. Ainda não há uma previsão definida para o retorno do jogador aos gramados.

O Leão chega para a partida pressionado por resultados. Sem vencer há três rodadas, o time ocupa atualmente a sexta colocação na tabela, com 17 pontos. Uma vitória diante do Operário pode recolocar o Remo no G-4 da competição, mantendo vivas as esperanças de acesso à Série A.

Informações por Roma News

Foto Por Remo