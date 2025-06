Marabá: ‘Clínica geral’, suspeito é assassinado a tiros

Raian foi assassinado a tiros no bairro Independência, em Marabá. Conhecido na gíria policial como “clínica geral” devido às várias passagens pela polícia por furto, roubo, violência doméstica, entre outros crimes, ele foi vítima de homicídio a tiros.

O crime chegou ao conhecimento do tenente-coronel Kojak e do capitão Rodrigues, comandantes do 34º Batalhão, que determinaram que a guarnição da viatura 3407, com o cabo Carlos e o soldado Edilan, verificasse a ocorrência.

Quando chegaram ao bairro Independência, populares apontaram para a Rua Alves Maciel, na Quadra 30, Lote 12, informando que um homem havia acabado de ser vítima de disparos de arma de fogo. Diante da informação, a guarnição se deslocou até o local indicado, onde encontrou Raian Lima, conhecido como “Sombra”, caído ao solo, apresentando perfurações por arma de fogo.

No local, estava Raquel , irmã da vítima, que relatou ter encontrado o irmão gravemente ferido ao chegar. Os policiais registraram que não havia testemunhas próximas e, embora o SAMU tenha chegado rapidamente, constatou apenas o óbito.

Raian respondia por furto, roubo e violência doméstica. Ninguém soube fornecer detalhes sobre o crime, apenas relataram que o local é frequentemente utilizado para consumo de drogas e álcool. Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Marabá estiveram no local para coletar informações que subsidiarão o inquérito policial. O Instituto Médico Legal Renato Chaves realizou a remoção do corpo para necropsia.