Em Marabá, dupla é presa em flagrante com drogas, arma e laboratório clandestino

A ação ocorreu na última sexta-feira (6) e resultou na detenção de Thiago e Hugo. Durante diligências investigativas sobre homicídios recentes relacionados à disputa pelo tráfico de drogas em Marabá, no sudeste do Pará, a Polícia Civil prendeu em flagrante dois homens por envolvimento com o crime organizado.

Os agentes se dirigiram até uma chácara situada na localidade conhecida como Vila Café, entre a estrada de ferro e o rio Itacaiúnas, onde os dois suspeitos foram encontrados.

Segundo a Polícia Civil, Thiago e Hugo estavam deitados em redes, e uma espingarda foi avistada sobre uma mesa próxima. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma lista com o título “relatório”, na qual constavam nomes como “óleo”, além de valores e quantidades em gramas e quilogramas, indícios de uma possível contabilidade relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Na área externa do imóvel, foram localizadas embalagens com vestígios de drogas e sacos contendo substâncias brancas espalhadas pelo chão. Um dos investigados admitiu que os materiais eram utilizados na preparação de entorpecentes e que a chácara funcionava como um laboratório. A versão foi reforçada pela presença de balança, liquidificadores e outros instrumentos para embalar drogas.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Homicídios de Marabá, onde foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de instrumento destinado à preparação de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A Polícia Civil informou que o uso de algemas foi necessário diante do risco de fuga, por se tratar de uma área de floresta aberta, e também para garantir a segurança dos agentes e dos próprios detidos durante o deslocamento.