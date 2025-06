Belém: Homem morre após ser baleado por dupla

Um homem identificado como Sidney, de 37 anos, foi morto a tiros no bairro da Cabanagem, em Belém. O crime ocorreu na madrugada deste último domingo (8), quando a vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma moto. A Polícia Civil investiga o crime.

A vítima estava em frente a um imóvel quando foi baleada pelo passageiro da moto, que portava a arma de fogo. Pessoas que estavam na área teriam acionado uma ambulância do Corpo de Bombeiros para socorrer Sidney, logo após o crime. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, somente constataram o óbito.

Os moradores não repassaram mais detalhes sobre os suspeitos do crime, que haviam fugido após o homicídio. A Polícia Civil esteve na área para iniciar as investigações sobre as circunstâncias e a motivação para o crime. A Polícia Científica realizou a perícia no corpo e na cena do crime. Depois, o cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal.