Parauapebas: Homem agride a companheira e incendeia motocicletas por ciúmes

Lucas foi preso no bairro União, em Parauapebas, após agredir a companheira e incendiar duas motocicletas, sendo uma delas pertencente ao seu melhor amigo. A Polícia Militar foi acionada. Ao chegar ao local, os agentes encontraram duas motocicletas em chamas em frente à residência. As chamas foram rapidamente controladas para evitar maiores riscos.

Lucas saiu do imóvel e, ao ser abordado, confessou ter agredido a companheira, danificado diversos objetos da casa e ateado fogo nos veículos. Ele relatou aos policiais que a briga teria começado por ciúmes da companheira em relação à sua amizade com o melhor amigo.

A mulher apresentava sangramento na região da cabeça, supostamente causado por uma queda durante a discussão com o agressor. Diante dos fatos, Lucas recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com as vítimas, à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, para que a autoridade policial adotasse as providências legais.