Homem é executado a tiros dentro de casa na Nova Marabá

A madrugada deste domingo (9) começou com um crime brutal em Marabá, no sudeste do Pará. Um homem identificado como Gilson dos Santos da Cruz foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada na Folha 06, bairro Nova Marabá. O homicídio ocorreu por volta das 4h15 da manhã e chocou os moradores da região.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios foi acionada após o Núcleo Integrado de Operações (NIOP) receber a denúncia de que havia um corpo dentro de uma casa. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a identidade da vítima e constataram que Gilson foi executado com diversos tiros, sendo atingido no tórax e na cabeça.

A Polícia Científica realizou os primeiros levantamentos técnicos no imóvel. As investigações estão sob responsabilidade da delegada Simone Felinto, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores do homicídio.

Até o momento, não há informações sobre possíveis ameaças contra Gilson ou se ele tinha envolvimento com atividades criminosas. Também não foram identificadas testemunhas que tenham ouvido os disparos ou presenciado movimentações suspeitas nas proximidades da casa.

Em nota oficial, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios está à frente das investigações e que perícias foram solicitadas para auxiliar na elucidação do caso. Informações que possam ajudar na localização dos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima e gratuita pelo Disque-Denúncia, no número 181.

Informações por Roma news

Foto reprodução/ polícia civil