Crime Passional Termina em Feminicídio no Sudoeste do Pará

Um ataque motivado por ciúmes terminou em tragédia na madrugada do último sábado (7), no município de Senador José Porfírio, localizado no sudoeste do Pará. Um homem matou uma mulher e feriu gravemente outra após não aceitar o fim do relacionamento com sua ex-companheira.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 3h da manhã. A guarnição foi acionada após uma denúncia de que havia uma mulher pedindo socorro na rua Newton Miranda. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Jeane Lobato Gomes já sem vida, com duas perfurações de faca.

Minutos depois, os agentes foram informados de que uma segunda vítima, Liliane Costa Almeida, também havia sido atacada. Ela foi socorrida e levada ao hospital municipal, mas, devido à gravidade dos ferimentos — duas perfurações na região abdominal —, precisou ser transferida para uma unidade hospitalar em Altamira.

A ex-companheira do suspeito, Iraci Guedes Barbosa, relatou à polícia que estava com as duas mulheres no momento do ataque. Segundo ela, o autor do crime, identificado como Ismael Barbosa dos Santos, chegou ao local e iniciou as agressões motivado por ciúmes.

Testemunhas informaram que Ismael fugiu do local em uma motocicleta vermelha. Com apoio da comunidade, a Polícia Militar conseguiu localizar o endereço do suspeito, na rua Antônio Barbosa. Ele foi encontrado sentado na área de sua residência, foi abordado, algemado e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como feminicídio e tentativa de feminicídio. A Polícia Civil está à frente das investigações para apurar os detalhes do crime.

Informações por Roma news

Foto reprodução