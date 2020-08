Restos mortais de adolescente são achados dentro de crocodilo

O réptil mordeu um dos pés do jovem e o arrastou para o rio

Os restos mortais de um adolescente foram achados no estômago de um crocodilo de 4,3 metros de comprimento capturado em um rio em Kuching (Malásia). Ricky Ganya, de 14 anos, estava coletando caracóis com a família às margens do rio quando o crocodilo saiu repentinamente da água e o atacou. O réptil mordeu um dos pés do jovem e o arrastou para o rio. Equipes de resgate vasculharam a área, mas nenhum sinal do adolescente foi encontrado.

A cerca de 4,5 quilômetros do local do ataque, moradores e agentes ambientais avistaram o crocodilo que acreditavam ter atacado o jovem e o capturaram usando um frango como isca. Quando o animal foi aberto, ossos foram achados no estômago. Exames confirmaram que eles pertenciam a Ricky, noticiou o “Daily Mirror”.

Fonte: www.falapiaui.com