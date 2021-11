Retorno das aulas presenciais chega à terceira fase na segunda-feira, 22

Haverá testagem e vacinação dos estudantes com idade acima de 12 anos que ainda não se vacinaram

Depois de quase dois meses do início das aulas presenciais em Parauapebas e de uma nova avaliação pela Comissão Intersetorial de Biossegurança, as aulas da rede municipal de ensino passam a contemplar 50% dos alunos em sala de aula no sistema de escalonamento. Será a partir de segunda-feira, 22, conforme previsto na 3ª fase do Plano de Retorno das Aulas Presenciais.

A decisão foi tomada em reunião realizada pela Comissão de Biossegurança, baseada novamente na avaliação do momento vivenciado no município em relação à Covid-19.

Na ocasião, também ficou decidido que a partir de agora ocorrerá o monitoramento de sintomas e serão aplicados testes da Covid-19 com RT-PCR em todas as escolas municipais, de forma gradativa e seguindo um cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com o objetivo de diagnosticar, imunizar e realizar medidas preventivas, garantindo a saúde a todos que frequentam as unidades escolares.

Segundo o secretário de Educação, José Leal Nunes, que tem acompanhando de perto o retorno dos alunos, a mudança de fase representa mais um passo importante rumo à normalidade. O sistema de escalonamento já proporciona a participação de 100% dos alunos nas aulas semanalmente e a partir de agora a frequência deles vai dobrar”, enfatiza Leal, mencionando o esforço e o cuidado da Semed para garantir a segurança de toda a comunidade escolar.

“Nós já havíamos contemplado os alunos dos 5º e 9º anos nesta nova fase, na semana passada, devido à participação deles no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) deste ano, um processo muito importante para a educação municipal, que precisa ser priorizado para que tenhamos um bom desempenho”, informa Edson de Oliveira, diretor pedagógico da Semed, para quem a educação tem avançado mesmo com a pandemia e deverá seguir neste rumo com a retomada gradativa das aulas presenciais e o empenho de todos os envolvidos no processo educacional.

A Comissão Intersetorial de Biossegurança deve se reunir novamente para uma nova avaliação no mês de dezembro.

ASCOM/PMP