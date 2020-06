Reunião para definir realização do Círio 2020 é adiada

Encontro seria realizado no dia 15 de junho. Organizadores não informaram a nova data

A Arquidiocese de Belém, a Paróquia de Nazaré e a Diretoria da Festa de Nazaré informaram no começo da tarde desta quarta-feira (10) o adiamento da reunião agendada para o próximo dia 15 de junho, quando o Círio 2020 seria discutido entre as instituições realizadoras e as autoridades políticas e sanitárias estaduais e municipais.

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, muito se tem especulado sobre a realização do Círio na maneira tradicional. A coordenação da festa religiosa já admitiu, inclusive, a realização de um “Círio Virtual” este ano. “Só realizaremos ao Círio no formato tradicional se não causar risco a população de Belém. Certamente alguma coisa de Círio a gente vai fazer. Pode ser virtual, trazer alguma inovação. Na segunda quinzena de junho vamos ter uma reunião onde colocaremos todas as entidades juntas para tirar um consenso. Neste momento vamos avaliar tudo”, disse o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins Jr.

“Considerando que a reabertura das atividades consideradas não essenciais está em pleno curso, demandando atenção permanente e fiscalização constante por parte do Governo do Estado do Pará, da Prefeitura Municipal de Belém e das suas respectivas Secretarias de Saúde, entendem os signatários ser conveniente postergar o referido encontro, comprometendo-se a anunciar brevemente a nova data”, finalizou a Diretoria da Festa, em nota.

Fonte: www.oliberal.com