Jovem é morto a tiros dentro de casa e ex-marido de namorada é o principal suspeito

Na noite desta terça-feira (09), um homicídio foi registrado no centro de Ananindeua, tendo como vítima Wagner Nunes Brabo, de 23 anos. O jovem foi morto na alameda Paulo Maranhão, dentro de sua casa, após ter a porta arrombada por um homem que chegou ao local e disparou contra ele. A principal suspeita é que o assassino seja o ex-marido de sua namorada.

Segundo o que foi repassado pelo 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi por volta das 22h. Os policiais que atenderam à ocorrência contaram que foram acionados pela namorada de Wagner, que disse que conversava ao telefone com o rapaz quando ele disse que um homem estava tentando forçar a entrada pela janela da quitinete onde ele morava. Ele teve a casa invadida por um homem enquanto um outro envolvido esperava o atirador na frente da casa, em uma motocicleta. Três tiros foram ouvidos pelas testemunhas. Após matar Wagner, o homem voltou para a moto e fugiu do local com a ajuda do comparsa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a principal suspeita é que Wagner tenha sido morto pelo ex-marido de sua atual namorada, que foi motivado pelo inconformismo pelo fim do relacionamento. Logo após o crime, uma viatura foi até a casa do suspeito, mas ele não estava no local. Dentro de um guarda-roupa, a Polícia encontrou munições de calibre 38 escondidas. As buscas pelo possível assassino de Wagner continuam.

