Clique aqui e confira as ações da Fundação Vale no combate à Covid-19 no sudeste do Pará

Por meio do Programa Ciclo Saúde, estão sendo entregues 135 mil insumos e materiais de assistência ao combate da Covid-19 em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Canaã dos Carajás, Bom Jesus do Tocantins, Eldorado do Carajás e Curionópolis.

Com objetivo de identificar e auxiliar no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, a Fundação Vale redirecionou o seu Programa Ciclo Saúde viabilizando ações nos quatro municípios. Foram repassados mais de 135 mil unidades de materiais às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do sudeste do Pará.

O Apoio será destinado à proteção de profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19, aos pacientes e visitantes das UBS dos quatro municípios. Saiba quais são os materiais entregues:

(Mais de 135 mil unidades de insumos ao sudeste paraense. As primeiras entregas aos municípios, incluem 12,5 mil máscaras descartáveis e 240 máscaras N95, 36 oxímetros, 144 termômetros digitais. Até o final do projeto, estão planejadas entregas de 54 mil máscaras; 36 mil luvas; 152 termômetros; 96 Oxímetros; 3 mil litros de álcool 70%, entre outros insumos.)

O Ciclo Saúde é um projeto social da Fundação Vale especialmente voltado aos profissionais das equipes de Estratégia da Saúde da Família que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. Seu principal objetivo é contribuir para a melhoria das condições de trabalho técnico destes profissionais, fortalecendo sua atuação junto à comunidade e contribuindo para ampliação da efetividade (resolutividade) do atendimento oferecido nos postos de atendimento. Neste período de pandemia, as ações do programa estão direcionadas a iniciativas relacionadas à Covid-19.

“A Fundação Vale tem atuado em consonância com as orientações da Organização Mundial de Saúde para contribuir com o enfrentamento da pandemia. Como a Atenção Básica é o principal acesso aos serviços de Saúde para maioria da população, a área se torna ainda mais estratégica neste momento”, Pâmella De-Cnop, gerente da Fundação Vale.

Clique e conheça mais ações da Vale no combate ao novo coronavírus