Secretaria de Estado de Turismo atesta boa estrutura turística de Parauapebas

A Secretaria de Estado de Turismo (Setur) enviou integrantes da sua equipe para uma visita técnica às rotas turísticas de Parauapebas, nesta semana. A missão dos profissionais foi avaliar a estrutura do município para que, posteriormente, sejam viabilizadas visitas de agências e profissionais de comunicação especializados em turismo, nacional e internacional.

“O foco principal era a Rota Indígena. A Setur identificou agências interessadas em comercializar esse produto. Porém, em função das condições climáticas, não foi possível fazer a rota. Conhecemos a Rota das Águas e a Rota Carajás, fiquei surpresa e encantada. Não tinha ideia da estrutura turística que a cidade já conta”, destacou Rosana Mourão, gerente de Turismo de Natureza da Setur.

“Além dos atrativos turísticos, me chamou atenção o nível de qualidade da rede hoteleira de Parauapebas, que não fica atrás da que temos na capital e, em alguns pontos, até supera”, comparou Rosana.

Agenor Neto, gerente de turismo de Praia e Sol da Setur, também participou da visita e compartilhou da mesma opinião positiva da gerente. “Como Parauapebas é o anfitrião da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), que ocorrerá em abril na capital, atrairá ainda mais atenção. A Setur quer dar suporte para a realização de um presstur aqui em Parauapebas, por isso o André (secretário estadual de Turismo) nos enviou para conferirmos as rotas e a estrutura da cidade. Nossa avaliação é muito positiva”, assegura Neto.

Presstur é uma ação de marketing voltada a jornalistas e agências de produção de conteúdo especializado em turismo. O objetivo é conquistar esses formadores de opinião e contar com o trabalho deles na divulgação dos destinos turísticos de interesse de quem realiza o presstur.

Reunião com agências de turismo

A equipe da Setur se reuniu com representantes das agências de turismo de Parauapebas no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na manhã desta sexta-feira (06), para levantar demandas e entender a dinâmica de comercialização dos produtos e do trabalho de receptivo de turistas.

A reunião contou com a presença do coordenador do Departamento de Turismo (Detur) de Parauapebas, Marcos Alexandre, que prestou informações sobre as iniciativas do governo municipal para colocar o município na rota do turismo nacional. É um trabalho que começou em 2017 quando o prefeito Darci Lermen criou o departamento.

Para quem trabalha nas agências, são ações que vêm dando resultado. “Cada vez mais o turismo de Parauapebas avança, e receber uma equipe de turismo do Estado em uma visita técnica, e ter o retorno que a gente teve, é um sinal de que estamos no caminho certo”, diz Leia Silva, da agência ElShaday Tur.

Naomy Takahashi, da agência Skyway Turismo, conta que começou a trabalhar recentemente com o trabalho de receptivo de turistas e acrescentou: “Toda vez que tem um incentivo do governo, a gente avança um pouco mais. Alguns anos atrás o turismo de Parauapebas estava sozinho. Agora, temos mais incentivos; a coisa está andando”.

Texto/fotos: Karine Gomes