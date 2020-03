Com Prosap, saneamento básico de Parauapebas será um dos melhores do Brasil

Dados divulgados em dezembro passado pela Secretaria Nacional de Saneamento (SNS), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reafirmam o que muitos já sabem: há uma grande deficiência na cobertura dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em todo o País.

No Brasil, são mais de 35 milhões de pessoas que vivem sem água tratada e mais de 100 milhões sem coleta de dejetos. E Parauapebas está inserido nesse quadro que a prefeitura quer logo reverter num município ainda novo, prestes a completar tão somente 32 anos de emancipação política.

Daí, o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), que surge da necessidade de suprir a deficiência do município na área de saneamento básico, melhorando com isso a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população, a partir do fortalecimento sustentável das condições socioambientais e da urbanização no entorno dos Igarapés Ilha do Coco, Guanabara e Chácara das Estrelas.

No mapa do saneamento, o cenário não é nada animador para Parauapebas, que possui apenas 8% de tratamento de esgoto, média muito abaixo da nacional, que é de 45%. As condições atuais em Parauapebas vão da deterioração excessiva dos corpos hídricos que atravessam a cidade (que se encontram distantes de suas condições naturais) ao lançamento de esgotos diretamente nas redes de microdrenagem e nos igarapés.

Somando-se a isso, as quatros Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) dispostas na área de abrangência do programa estão em condições precárias de operação. Com as obras do Prosap, a ETE do bairro Rio Verde será ampliada e revitalizada, enquanto que as ETE’s das ruas 10 e 19, no bairro União, e do bairro Primavera serão desativadas. Além disso, serão construídas redes de coleta de esgoto nos bairros que margeiam os igarapés objeto de intervenção do programa.

“Na primeira etapa do programa, as intervenções no Igarapé Ilha do Coco consistirão na construção de um canal de macrodrenagem, a partir da retificação de 2.484 metros do igarapé, no trecho entre a PA-275 (nas proximidades da prefeitura) e o rio Parauapebas”, explica a engenheira civil do Prosap, Thais Valadares.

Também já nesta primeira etapa serão implantados 7.247 metros de rede de microdrenagem para coleta de águas pluviais (água das chuvas) nos bairros Rio Verde, União e Liberdade I, bem como serão construídos 3,44 quilômetros de vias marginais ao longo do Igarapé Ilha do Coco, em ambos os lados do canal, com sarjeta, meio-fio, calçada e ciclofaixa, além de dispositivos de drenagem, sinalização e iluminação pública.

Índices positivos

Com a conclusão das intervenções do maior programa de saneamento ambiental e múltiplas obras da história de Parauapebas, no entorno dos igarapés citados e do Igarapé Lajeado estima-se que o município terá uma cobertura de mais de 65% de coleta e tratamento de esgoto.

As melhorias possibilitadas pelo programa também se estenderão à cobertura do sistema de abastecimento de água, a qual estima-se que saltará dos atuais 85% para 91,5% do município, pauta que será abordada na quarta matéria da série sobre o Prosap, disponível no site da prefeitura.

Com todos os números positivos, Parauapebas estará no rol das melhores cidades do Brasil em qualidade de vida, considerando toda a infraestrutura de saneamento básico a ser implantada.

“Governos vêm e vão, mas são poucos os que realmente se debruçam sobre esse assunto e, principalmente, em aportar recursos para uma área tão necessária. O Prosap é a obra dos nossos sonhos. A gente precisa deixar um legado bom para esse município”, pontuou o prefeito Darci Lermen, durante a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da primeira etapa do programa, ocorrida no último dia 19 de fevereiro.