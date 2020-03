Plano para conter avanço do coronavírus é apresentado em Canaã dos Carajás

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou, na manhã desta sexta-feira (6), um plano de contingência para evitar que o coronavírus chegue ao município. Com alguns casos confirmados no sul e sudeste do país, o Ministério da Saúde orientou que municípios de todo o Brasil intensifiquem o combate ao avanço da doença.

Para tanto, o plano apresentado em Canaã consiste em uma ação integrada das secretarias de governo. A ideia é orientar servidores públicos, alunos de escolas municipais e comunidade em geral sobre cuidados básicos com a higiene para evitar a transmissão entre humanos.

Profissionais da saúde já receberam treinamento sobre como identificar os principais sintomas da doença, bem como o contato, monitoramento e manejo de pacientes suspeitos. O plano está em prática desde fevereiro em Canaã. “O governo municipal deve orientar profissionais, garantir equipamentos de segurança para se lidar com a doença e cuidar dos casos suspeitos” explicou Douglas Pacheco, coordenador de Vigilância e Saúde do município.

De acordo com a secretária de Saúde Daiane Celestrini, o alerta é importante e os cuidados são fundamentais. “É preciso se atentar não só para o coronavírus, mas para todos os tipos de virose e doenças que são ainda piores que ele. Esses cuidados básicos com higiene e manejo de pacientes vão evitar que doenças que já existem se tornem surto na nossa cidade.”

ascom.canaa