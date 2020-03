Festa multicolorida na abertura do Encontro da Mulher de Parauapebas

Muitas homenagens, descontração e sorrisos para todos os lados deram o tom para a abertura do 30º Encontro da Mulher de Parauapebas, realizado no domingo, 8, na PA-275, na rotatória do Quartel da Polícia Militar. “É um momento muito esperado por todas as mulheres: os 30 anos do Encontro da Mulher. As mulheres fazendo história, transformando o futuro. É como a gente fala, o lugar da mulher é onde ela quiser. E hoje estamos aqui definindo, apresentando as programações, as equipes, e ainda temos todo o mês de evento”, anunciou a secretária municipal da Mulher, Ângela Silva.

Várias autoridades do município e a banda da Guarda Municipal de Parauapebas prestigiaram a abertura do encontro, responsável em dar o pontapé na tradicional gincana das equipes coloridas que disputam uma série de tarefas até o final do mês, quando as homenagens são encerradas. E as equipes estavam lá, animando a festa, onde mulheres empreendedoras aproveitaram para vender seus produtos. Enquanto isso, as crianças se divertiam nos brinquedos armados na área.

Neste ano, o tema do encontro é voltado para as mulheres protagonistas do movimento feminino em Parauapebas, que há 30 anos decidiram se unir para levantar a bandeira em defesa das causas das mulheres, por igualdade de gênero, fim da violência, mais espaço de trabalho e tantas outras lutas que ainda atravessam o tempo.

No início, era apenas a Semana da Mulher. “Tivemos muitas conquistas através do Encontro das Mulheres, como por exemplo a (criação da) Secretaria da Mulher, o Centro Cultural e a Praça do Rio Verde. Enfim, são tantos quantos que se eu fosse falar seria a noite toda. Dia da Mulher é todo dia, mas a gente gostaria que esse evento nunca acabasse, pelo contrário, se fortalecesse porque cada uma de nós é uma grande artista. O espaço é pra todas”, defendeu Francisca Melo da Silva, líder de equipe e que há 30 anos participa do encontro.

Pela programação do evento, as atividades irão prosseguir até o dia 28 deste mês. Haverá treinamentos, passeio ciclístico, circuito audiovisual, exposição fotográfica, inauguração do Marco Histórico em homenagem aos 30 anos do Encontro da Mulher, exposição de artes, apresentação cultural gospel, shows gospel e apresentação da música oficial do encontro.

E no dia 28, para fechar com chave de ouro o evento, haverá o resultado final da gincana, sempre rodeado de muita expectativa, e show com a cantora gospel Michele Nascimento.