Comemoração de aniversário do Parque Zoobotânico reúne cerca de 3 mil pessoas

Durante um dia inteiro de programação, crianças, jovens, adultos e idosos puderam aproveitar oficinas, apresentações artísticas de música, teatro e dança, jogos educativos, trilhas ecológicas e muita diversão. A programação marcou a festa de 35 anos de existência do Parque Zoobotânico Vale. Outras atividades comemorativas deverão ser realizadas ainda ao longo deste ano.

“Foi um dia especial para toda família e para comemorar essa nossa contribuição para conservação e para que todos possam experimentar um pouco do que é a floresta Amazônica, esse bioma belíssimo”, contou o supervisor do Parque, Wilker Araujo. A unidade é hoje também um dos principais pontos turísticos no Pará.

Quem visita o parque tem a oportunidade de uma experiência única dentro da floresta. A brisa nos galhos das árvores, o som e as espécies de animais, o fascínio no olhar, a diversidade de plantas, o prazer de uma caminhada ao ar livre. “É muito bom você estar em contato com a natureza, você se desliga e esquece de tudo”, diz a aposentada Rita de Fátima, que aproveitou a festa para conhecer o Parque.

O público participou de oficinas de observação de aves, produção de mudas e sobre as abelhas de Carajás, como uma amostra do trabalho de educação ambiental promovido pelo Parque. “A gente conseguiu aprender sobre os tipos de espécies de abelha sem ferrão na Amazônia. E essa festa veio só para lembrar que a floresta em si é essencial e sem ela não tem vida”, resumiu a estudante de agronomia da Ufra, Jamili Mendonça.

Ao longo das últimas três décadas, o Parque tem contribuído para o registro e desenvolvimento de pesquisas sobre a flora regional junto com universidades e o Instituto Tecnológico Vale (ITV). Na programação, os visitantes puderam ter um novo olhar, para além da fauna, também para a importância das plantas da Floresta Nacional de Carajás.

De olhos vendados, visitantes percorreram uma pequena trilha sensorial em que foi possível experimentar as sensações da floresta por meio do seu cheiro e do tato. Para a estudante Nicoly Arcanho foi uma experiência única. “Foi uma experiência muito boa e uma oportunidade única de conhecer mais por meio dos nossos sentidos, percebi que conheço muitas plantas aqui de Carajás por meio do cheiro e da textura”.

A programação contou ainda com as apresentações do Projeto Vale Musica Belém, grupo Abadá capoeira e carimbó Xuaté Carajás. O público, de mais de 3 mil pessoas, conferiu ainda as atrações do parque como o viveiro de imersão, o orquidário e os mais de 360 animais que compõem plantel do parque. O espaço está localizado na estrada Raymundo Mascarenhas, s/n KM 26 – Núcleo Urbano de Carajás, município de Parauapebas – PA. O Parque Zoobotânico Vale está aberto à visitação diariamente, das 10h às 16h.

