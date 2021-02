Seis pessoas morrem em chacina em Mãe do Rio

Um grupo de extermínio vem matando a torto e a direito em Mãe do Rio, no leste do Pará, deixando a população aterrorizada. Até agora ninguém conseguiu deter o braço armado dos assassinos. Durante a noite de ontem, eles voltaram a matar. Desta vez, no atacado. Seis pessoas, em vários bairros da cidade foram assassinadas a tiros.

A polícia recebeu informações de que os executores seriam quatro homens que estariam em um carro. O que chama a atenção é o tempo curto entre as mortes, como se obedecessem a um planejamento. Entre os executados estão uma senhora de 50 anos. Os criminosos também atacaram durante um velório, matando a pessoa que estava no local.

A maioria das mortes ocorreu no bairro Belo Horizonte, além de áreas de invasão. Após a chacina, os criminosos fugiram. A investigação da polícia se concentra na hipótese de retaliação do grupo de extermínio em razão de um dos seis mortos supostamente ser irmão de um homem que havia tentado matar um policial militar. O alvo era o cabo de prenome Oscar, ainda na manhã de ontem, na rodovia Belém-Brasília.

Ele acabara de abastecer o carro em um posto de combustível. Oscar é lotado no quartel de Aurora do Pará e estava de folga. Quando trafegava no carro dele pela estrada, um motociclista parou ao lado e tentou alvejá-lo. O PM reagiu e mesmo após levar quatro tiros, matou o pistoleiro Edson Souza Araújo com dois tiros, um no abdomên e outro na cabeça.

Socorrido por por populares, o militar foi levado a uma hospital de Mãe do Rio e depois transferido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde está internado. As informações preliminares são de que o estado de saúde de Oscar é estável.

A área de segurança do Estado entrou em alerta após a matança. Policiais, peritos e pessoal da inteligência se deslocaram na manhã de hoje para Mãe do Rio em um avião para investigar as causas da chacina e quem são os autores.

“O governo do Estado está atento a qualquer ocorrência. A gente, de forma alguma, admite que esse tipo de situação ocorra, nem na região metropolitana, nem no interior”, afirmou o secretário de Segurança, Uálame Machado. Segundo ele, o deslocamento dos policiais visa “dar celeridade nas investigações e uma resposta à população”.

Fonte: ver-o-fato.com.br