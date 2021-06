Semed conclui plano estratégico para os próximos três anos e meio de gestão

A educação em todo o mundo tem passado por constantes transformações e com a pandemia do novo coronavírus alguns processos foram acelerados e muitos desafios surgiram. Pensando em superar esses desafios e garantir uma educação de excelência, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), elaborou seu Plano Estratégico – 2021-2024.

O processo de construção ocorreu por meio de parceria com a Fundação Itaú Social, adesão ao Programa Melhorias da Educação. Segundo Leila Lobato, coordenadora do Departamento de Assessoria de Planejamento e Gestão da Semed, a elaboração do Plano foi um processo coletivo realizado por um Comitê Gestor e departamentos estratégicos.

“Inicialmente realizamos o diagnóstico de toda a rede municipal de ensino, fizemos o levantamento dos nossos desafios e, na sequência, de uma forma conjunta e colaborativa construímos o plano, que será um marco para a educação de Parauapebas”, conclui Leila, mencionando a importância de poder contar com assessoramento de uma instituição com o know-how do Itaú Social e sobre a expectativa do município ser um dos 10 contemplados com a implementação do plano pelo Programa.

A educação de Parauapebas tem se destacado em relação a todo o estado do Pará. Mesmo com a pandemia, as ações desenvolvidas têm gerado bons frutos, refletidos em grandes conquistas. E o Planejamento Estratégico apontará os caminhos a serem trilhados para garantir o sucesso da educação municipal nos próximos anos.

“Ele possui objetivos estratégicos e metas bem claros que nortearão às ações da rede de ensino e possibilitarão elevar a eficiência do nosso trabalho, garantido assim acesso, permanência e aprendizado com equidade para todos”, destaca o secretário de Educação, Jose Leal Nunes, ao citar a relevância do Plano.

ENCERRAMENTO

Ontem, 21 de junho, o Itaú Social realizou uma reunião de encerramento do Planejamento Estratégico com as 25 secretarias de Educação do Brasil que foram assessoradas pelo Programa Melhorias da Educação. A divulgação dos 10 municípios selecionados para a próxima etapa do Programa será divulgado entre 12 a 20 de julho.

Ascom/Pmp