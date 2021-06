Semel abre inscrições para escolinhas esportivas

As inscrições seguem até 18 de junho e as aulas estão previstas para o início de agosto de 2021.

Iniciam na próxima segunda-feira, 7 de junho as matrículas para as escolinhas esportivas da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel). As modalidades atendem o público-alvo de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade. Já as modalidades de ballet, capoeira e jiu-jitsu para idade de 04 a 17 anos e a zumba é aberta ao público.

Saiba onde e quais modalidades funcionam em cada polo:

– Ginásio Poliesportivo localizado na avenida Rio Grande, bairro Beira Rio I funcionam as seguintes modalidades: bicicross, jiu-Jitsu, judô, futsal, voleibol, karatê, ballet, capoeira e zumba.

– Complexo Esportivo Rio Verde, na Rua JK, quadra especial, bairro Rio Verde – Futebol, Voleibol de areia, Futebol de areia e Futsal.

– Complexo Esportivo VS 10 – Esquina com Rua José Maria Caetano na VS 10 atendem as modalidades de: futebol, judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, ballet e zumba.

– Complexo Esportivo Novo Brasil localizado na Rua Buriti, quadra especial, bairro Novo Brasil funcionam as atividades: futebol society, voleibol, handebol, futsal, capoeira e zumba.

– Praça da Juventude na Rua Majé, quadra especial – Casas Populares II: judô, handebol, capoeira, futsal, karatê, ballet e zumba.

– Complexo Esportivo Palmares Sul (Av. Boa Vista, QD Especial – Palmares Sul): futebol.

– Vila Sanção, Cedere I, Onalício Barros: futebol

As vagas são limitadas. Os pais e/ou responsáveis deverão procurar o polo esportivo mais próximo de sua residência no horário das 8h30 às 17h de segunda a sexta feira observando os protocolos de saúde (uso obrigatório de máscara) e munido dos seguintes documentos necessários:

– Declaração Escolar

– Cópia da Certidão de Nascimento ou RG

– Cópia do Cartão do SUS ou Plano de Saúde

– Cópia do Cartão Bolsa Família

– Cópia do RG do Responsável

– Comprovante de residência

– 01 (uma) Foto 3×4

Ascom/Pmp