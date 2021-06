Funcionária decepa pênis do chefe durante estupro dentro de empresa

Na ocasião, o homem tentou abusá-la sexualmente quando ela pegou uma faca e cortou o pênis do rapaz

Uma garçonete, que não teve a identidade revelada, foi detida ao decepar o órgão sexual do próprio chefe, que tentava estuprá-la no local de trabalho, na madrugada da última terça-feira (1), na região de Sant Andreu de la Barca, em Barcelona. As informações são do portal ‘La Razón.’

De acordo com o periódico, a funcionária informou a polícia que o homem a obrigava manter relações a força com ele e, que em uma das vezes, chegou ficar grávida do próprio chefe, porém, teria realizado um aborto. Ela contou que os assédios eram constantes. Por isso, a vítima resolveu agir por contra própria ao sofrer a última tentativa de estupro.

Na ocasião, o homem tentou abusá-la sexualmente quando ela pegou uma faca e cortou o pênis do rapaz. O acusado foi levado a um hospital da região e passou por uma cirurgia para reimplantar o órgão sexual. No entanto, não foi divulgado o estado de saúde dele.

A moça procurou a polícia e contou o ocorrido. Ela foi detida e irá prestar depoimento. A polícia informa que os procedimentos legais devem ser seguidos pelo homem também, quando ele receber alta. O caso segue sendo investigado.

fonte:http:cassilandiaurgente.com.br