Boletim Epidemiológico aponta 92 novos casos e três óbitos por Covid-19 em Parauapebas

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Parauapebas acaba de divulgar mais um Boletim Epidemiológico sobre o cenário do novo coronavírus no município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), mesmo com todos os esforços e trabalho sem trégua no combate à propagação da Covid-19 e na luta para salvar vidas, os números de casos positivos no município aumentam diariamente.

Neste domingo (6), foram confirmados 92 novos pacientes infectados, enquanto o número de pacientes recuperados está em 49.069. A Ascom informa ainda que o número de óbitos pela doença é de 415, com três novos falecimentos por Covid-19 registrados.

No total, 347.544 pessoas já foram testadas para a doença desde o início da pandemia, entre o exame PCR e a testagem rápida. Destes, 296.821 foram descartados, enquanto 50.723 casos foram confirmados.

Hoje, 75 pessoas estão internadas, o que representa 63% dos leitos disponíveis em Parauapebas. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), 79% das UTIs e 81% dos leitos de enfermaria estão ocupados. Na rede particular, a capacidade em uso é de 39% para leitos regulares e 100% para UTIs.

A Prefeitura reforça a importância de praticar as orientações do Ministério da Saúde e dos especialistas em relação aos cuidados com a saúde: lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool 70%. Evite tocar olhos, nariz e boca. Evite sair de casa, mas caso precise sair, use a máscara de proteção sobre o nariz e a boca o tempo todo – é obrigatório. O distanciamento social é a melhor medida preventiva contra o novo coronavírus.

Em caso de sintomas, procure as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos seguintes polos: Cidade Nova, VS-10, Minérios e Liberdade 1. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) oferece atendimento 24h exclusivo para pacientes infectados com o novo coronavírus.

Óbitos

Com a confirmação de três novos óbitos por Covid-19 neste domingo, o número de fatalidades pela doença no município é o maior do sul e sudeste do Pará, com 415. A taxa de letalidade da doença em Parauapebas é de 0,6%.

Mulher de 64 anos, diabética e com doença cardíaca crônica. Veio a óbito no dia 5 de junho, no Hospital Geral de Parauapebas;

Homem de 52 anos, diabético. Veio a óbito no dia 5 de junho, no Hospital Geral de Parauapebas;

Mulher de 63 anos, diabética e com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Veio a óbito no dia 6 de junho, no Hospital Geral de Parauapebas.

Novos casos

O Boletim Epidemiológico deste domingo revela que 45 dos pacientes confirmados são do sexo masculino, com idades variando de 0 a 84 anos de idade; nas 47 mulheres confirmadas, as idades variam entre 8 a 66 anos.

Os dados divulgados indicam que todos os novos casos se encontram em isolamento domiciliar, tendo sido confirmados pelo teste rápido.

Com os registros anunciados hoje, Parauapebas passa a ter 50.723 casos confirmados. Destes, 75 pacientes estão internados; 1.164 pacientes estão em isolamento domiciliar; 49.069 pacientes foram recuperados e receberam alta; 415 pacientes foram a óbito.

O Boletim afirma ainda que 624 pessoas foram testadas neste domingo.

Pará

A Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que há 523.602 casos confirmados de Covid-19 no Pará, 489.673 casos recuperados, 14.724 óbitos, 136 casos em análise e 89.135 casos descartados. A atualização ocorreu às 18h23 de 06.06.2021.

fonte:zedudu.com.br