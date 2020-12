Seminário da Educação do Campo divulga práticas exitosas de educadores da rede municipal

Na ultima sexta-feira, 11, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Departamento de Educação do Campo, realizou a 3ª edição do Encontro Formativo das Escolas do Campo, que este ano abordou o tema “Socialização de Práticas e Saberes”. Devido à pandemia, pela primeira vez, o evento, ocorreu de forma virtual e foi transmitido pelo canal da Semed no YouTube.

O seminário teve como principal objetivo a socialização das práticas e saberes das escolas do campo do município de Parauapebas, além da divulgação das práticas exitosas desenvolvidas durante a pandemia do novo coronavírus. As sete webinars apresentadas abordaram as práticas pedagógicas e planejamento na Educação do Campo durante as aulas não presenciais e projetos relacionados à leitura e às ferramentas tecnológicas utilizadas neste período.

Um dos projetos mais comentados e parabenizados no canal foi o “Quarentena Literária: Um Universo Fascinante” do professor Walberon Ferreira Araújo da escola União do Povo, localizada a 58 km de Parauapebas. Por meio dele, o ônibus escolar se transformou em uma minibiblioteca e chegou à casa de cada aluno daquela comunidade.

“Ao identificarmos a necessidade de realizarmos um trabalho que de fato pudesse alcançar os nossos alunos e fazer a diferença em nossa comunidade, nós criamos o Quarentena Literária, e o resultado foi muito positivo: fomos bem acolhidos pela comunidade, que percebeu o quanto a escola é necessária e deseja se fazer presente mesmo em tempos difíceis”, destaca o professor lembrando que todos os cuidados para prevenir a disseminação do vírus foram tomados.

Para a gestora do Departamento da Educação do Campo, Delma Kelly Rezende, o Seminário trouxe, com sucesso, uma pequena amostra de tudo aquilo que foi desenvolvido pelos mais de 200 professores que fazem parte do quadro de educadores das 13 escolas localizadas na zona rural de Parauapebas, inclusive de comunidades que estão distantes mais de 310 km da cidade.

“Os desafios para nós que fazemos a educação do campo foram maiores, mas mesmo assim, não deixamos nossos alunos desassistidos. Buscamos novos fazeres pedagógicos, reinventamos e adaptamos nossas práticas e parte do resultado desse belíssimo trabalho realizado com muito amor e dedicação pôde ser compartilhado hoje no encontro”, destaca Delma.

O secretário de municipal de Educação, Luiz Vieira, abriu o evento falando da importância do amor à profissão e agradecendo aos educadores envolvidos na ação. “Quero aqui agradecer aos educadores que compõem a educação do campo. Este setor teve um grande destaque este ano, porque com a pandemia tudo mudou e nossos professores tiveram que se reinventar e encontrar soluções para fazer com que a educação chegasse em cada canto deste município. Parabéns a todos vocês”, congratulou o gestor.

Texto: Messânia Cardoso / Foto: Renato Resende

Assessoria de Comunicação/PMP