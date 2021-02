Seplad divulga empresas habilitadas à realização de quatro concursos públicos

O resultado, divulgado no Diário Oficial do Estado, é referente aos certames para AGE, Jucepa, PGE e Seplad

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 34.498, edição desta segunda-feira (22), as empresas habilitadas e as inabilitadas para a concorrência nº 002/2020, referente ao processo licitatório dos concursos da Auditoria-Geral do Estado (AGE), Junta Comercial do Estado (Jucepa),Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da própria Seplad.

Após a análise de toda a documentação pela comissão especial de licitação dos concursos, três empresas foram habilitadas: o Instituto AOCP, a Consultoria e Planejamento em Administração Pública (Consulplan) e o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

“Estamos seguindo os dispositivos legais e todas as normas sanitárias de combate à disseminação da Covid-19 no Estado para a realização dos concursos públicos. O avanço no processo licitatório dos concursos da AGE, Jucepa, PGE e Seplad reafirmam o nosso comprometimento com a população através de mais melhorias no serviço público”, ressaltou Josynélia Raiol, secretária adjunta de Gestão e Modernização da Seplad.

Os interessados poderão recorrer da decisão declarada pela comissão especial de licitação, no prazo de até cinco dias úteis, contados a partir da publicação no DOE do resultado, conforme disposição legal.

A íntegra do resultado da fase de habilitação já está disponível no portal de compras do Pará – http://www.compraspara.pa.gov.br.

Todas as informações oficiais sobre os certames serão divulgadas nas redes sociais e no site da Seplad.

agenciapara.com.br