Estado libera a 8ª recarga do vale-alimentação escolar a partir desta quinta-feira, 25

Ao todo são 576 mil alunos beneficiados com mais esta recarga, que será feita de forma escalonada e contemplará todos os alunos da rede estadual

A partir do dia 25 de fevereiro, os alunos da rede estadual de ensino vão poder utilizar a 8ª recarga do vale-alimentação escolar. O anúncio foi feito na tarde deste domingo (21), pelo governador do Estado, Helder Barbalho, através de suas redes sociais.

“Como nós temos praticados, desde o ano passado, enquanto as aulas não podem voltar a ser presencial, nós estamos garantindo – através de vale-alimentação – com que nossos alunos possam ser contemplados. Gostaria de dar a boa notícia que, a partir do próximo dia 25 de fevereiro, portanto, nesta próxima quinta-feira, nós estaremos começando a recarga do vale-alimentação”, disse Helder Barbalho, nesta tarde de domingo (21).

Ele explicou que o cronograma de recargas será feito de forma escalonada e irá contemplar todos os alunos da rede estadual nos 144 municípios, “Vamos fazer a cada dia, uma região, começando pela região do Guajará que engloba a Região Metropolitana de Belém. E, a cada dia, seguindo por todas as regiões”, frisou o chefe do executivo estadual.

A iniciativa pela distribuição do auxílio foi uma alternativa adotada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), desde 2020, quando foi anunciada a suspensão das aulas presenciais na rede estadual. O vale-alimentação assegura a merenda escolar dos alunos da rede estadual de ensino e é uma das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Com mais esta recarga, no valor de R$ 80, cada aluno totaliza a quantia de R$ 640, investimento com recursos próprios do Governo do Estado.

“São 576 mil alunos beneficiados com mais esta recarga, que já totaliza mais de R$ 357 milhões de reais oriundos do Tesouro Estadual, nesta política, que garante acesso à alimentação, também fortalece a economia local e claro, garante com que estas famílias sejam contempladas”, observou Helder Barbalho.

Novos alunos – A Seduc informa que finaliza o período de matrícula e, a partir de março, realizará a entrega do cartão com o benefício da oitava recarga.

Cronograma de distribuição do vale-alimentação escolar:

Dia 25/02: Região Guajará – Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará

Dia 26/02: Região Rio Capim – Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis

Dia 01/03: Região Tapajós – Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão

Dia 02/03: Região Tocantins – Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia

Dia 03/03: Região Xingu – Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu

Dia 04/03: Região Araguaia – Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria , Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara

Dia 05/03: Região Baixo Amazonas – Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa

Dia 08/03:,Região Carajás: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia

Dia 09/03: Região Guamá – Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia

Dia 10/03: Região Lago de Tucuruí – Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí

Dia 11/03: Região Marajó – Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa, Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure

Dia 12/03: Região Rio Caeté – Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

