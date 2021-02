Josemira destaca objetivo de “promover a cidadania” ao vistoriar obra da nova Câmara

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, vistoriou as obras de construção da nova sede da Câmara Municipal nesta sexta-feira (19). Ela esteve acompanhada dos vereadores Dinilson José dos Santos, presidente da Casa, Wilson Leite, Antônio do Lanche, Anuarinho, Cabelo, Cleverson Zajac, Miguel da Saúde, Criatura, Chefinho e Webert Felipe, e verificou que os trabalhos já estão avançados.

A nova Câmara ficará localizada na Rua D, no Bairro Ouro Preto, e está sendo construída pela prefeitura de Canaã, com recursos próprios. O prédio vai contar com três pavimentos e uma área construída de 4.706 metros quadrados.

Josemira destacou que o objetivo do novo prédio público é cada vez mais atender melhor as pessoas. “É uma obra grande, com acessibilidade, para que Canaã cada vez mais cresça e desenvolva. A intenção aqui é cada vez mais promover a cidadania em Canaã dos Carajás”.

Já o presidente da Câmara de Vereadores, Dinilson José dos Santos, reforçou que o espaço contará “com um ambiente agradável pros vereadores, para a população que vem assistir e para a comunidade em geral”.

São previstos 19 gabinetes, além de salas administrativas, para comissões, estúdio de TV, recepção ampla, museu, biblioteca e cabine de som. O prédio também contará com auditório para 100 pessoas, galeria para o público com 346 metros quadrados (o suficiente para abrigar cerca de 500 pessoas) e plenário com 120 metros quadrados.

O prédio também terá acessibilidade, inclusive com elevadores, e cerca de 120 vagas de estacionamento. O prazo para a execução da obra é previsto para um ano.

www.canaadoscarajas.pa.gov.br