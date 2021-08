Sine Canaã disponibiliza 179 vagas

Nesta sexta-feira o Sine de Canaã de Carajás, tem 179 vagas de emprego, entre essas as vagas com procura de profissionais são, vendedor externo, motorista, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de serviços gerais, soldador RX, mecânico montador, confira as demais vagas disponíveis.

Para maiores informações, ligue (94) 99123-5373 ou contacte via e-mail em [email protected]

Horário de funcionamento

O Sine funciona das 8h às 14h, na Avenida JK, 104. Os interessados devem apresentar documentos pessoais e Carteira de Trabalho.